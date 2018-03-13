Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Aydın, Elazığ ve Kastamonu'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.