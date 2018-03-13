İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Aydın, Elazığ ve Kastamonu'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.
Eskişehir merkezli dev operasyon, 40 gözaltı var
13.03.2018 - 10:55 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir merkezli 8 ilde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : eskişehir,operasyon,fuhuş,gözaltı,
549937 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549937.aspx
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