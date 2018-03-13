Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyon devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 