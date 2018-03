Türkiye Gazetesi

Fiyatları 100 milyon dolardan başlayıp milyar dolarlara çıkıyor. Bu lüks evlere baktıkça hayran kalacaksınız. Dünyanın en pahalı evlerinin içinde tiyatro, tenis kortları, hatta boydan boya plajı olan bile var. Dünyanın en pahalı evleri nerede? En lüks ev ne kadar? Dünyanın en pahalı evlerini ve onların sahiplerini öğrenmeye hazır mısınız? İşte dünyanın en pahalı evleri ve fiyatları.



XANADU 2.0 / WASHINGTON / ABD 125,5 milyon dolar

Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın en zengin ikinci adamı olan Bill Gates’in en meşhur evi. 66.000 metrekarelik "akıllı" kompleks, bir tepenin yanına inşa edilmiş ve Washington Gölü'ne bakmaktadır.



BEVERLY HOUSE / BEVERLY HILLS / ABD 195 milyon dolar

53.000 metrekarelik alanı kaplayan Akdeniz tarzı bir villadır. Tesiste 12 yatak odası, 23 banyo, bir bowling salonu, bir tiyatro, tenis kortları, yüzme havuzları, yansıtma havuzları, şelaleler ve 27 araca rahatça sığabilecek bir garaj bulunmaktadır. Jacqueline ve John F. Kennedy'nin 1953'te yemin ettikten sonra balayı yaptığı yerdir. Filmde "The Godfather" ve "The Bodyguard" filmlerinden sahneler de çekildi.



SHEPARD KRECH HOUSE / HAMPTONS 190 milyon dolar

1930'larda önde gelen bir cerrah için inşa edilen bu altı yatak odalı sahil köşesinde, dört yatak odalı bir misafirhane, havuz, tenis kortları, batık kütüphane ve üç katlı bir oturma odası ve kendi plajı bulunmaktadır.



SPELLING MANOR / BEVERLY HILLS / ABD 200 milyon dolar

Tv şov yapımcısı Aaron Spelling ve eşi Candy , Los Angeles'taki 56.500 metrekarelik, 14 odalı, 27 odalı evi. Ev yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde.



THE PENTHOUSE / LONDRA / İNGİLTERE 200 milyon dolar

Rihanna ve Tom Cruise tarafından yaşamış olan müthiş bir çatıkatı. Lüks daire, başkentin en büyüklerinden biri, biri jakuzisi olan altı yatak odasının yanı sıra bir spor salonu, müzik odası, sinema ve hatta terapi odasıdır. başkentin Hyde Park manzarasına sahip en lüks dairesi



TOUR DE ODEON / MONACO 335 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı dairesi. Gökyüzü ve denizi ile muhteşem manzaraya sahip. Su kaydıraklı bir yüzme havuzuna sahiptir.



FAIR FIELD / HAMPTONS / ABD 500 milyon dolar

Amerika’nın en büyük evlerinden biri. Vergi değerlendirmelerine göre 200 milyon doların üzerinde bir değere sahip olan endüstriyel milyarder Ira Rennert'in Fair Field Sitesi tartışmasız en büyük ve potansiyel olarak Amerika'daki en pahalı konuttur. Mülk, 21 yatak odası ve 18 banyo ile 43.031 metrekare olduğunu göstermektedir.



VILLA LEOPOLDA / FRANSA 1,2 milyon dolar

İşte dünyanın en pahalı evi. Önündeki koy boylu boyunca malikane sahibine ait. 2008 yılında 500 milyon dolara alıcısı çıktı ama sonuçlanmadı. 1902 yılında Belçika Kralı tarafından yaptırılmış sonra özel kişilere satılmış.