Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimi zaman bu kombinler dolapta hazır bulunan diğer giysiler içindir, kimi zamansa mağazada beğenilen başka bir ürün için geçerlidir. Fakat hangi durum söz konusu olursa olsun akıllarda mutlaka bir kombinleme yapılır. O an herhangi bir alternatif akıllara gelmese bile sonrasında muhakkak tesettür kombin çeşitleri hakkında araştırma yapılarak yeni bir stil oluşturulur. Kadınlar bu konuda detaycı olmakta haksızda sayılmaz. Çünkü bazı zamanlarda yeni kıyafetler alınmak istense de ilk sırada düşünülmesi gereken ekonomik faktörlerdir. Bu yüzdende tesettür kombin çeşitleri ile ilgili pek çok alternatif gözden geçirilmelidir. Peki, o zaman birazda yeni sezon için hazırlanan kombin çeşitlerine göz atmakta fayda olacaktır.

Tunik ve pantolon kombinleri

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan tunikler tesettür kombin çeşitleri arasında ilk sırada yer alabilmektedir. Farklı kesimlere sahip olan tunik modellerinin sunduğu rahatlık sıcak havalarda kadınlar için kesinlikle iyi bir alternatif olarak görülmektedir. Özellikle asimetrik kesime sahip olan tuniklerle yapılan kombinler aynı zamanda vücutta görülmesi istenmeyen kusurlu bölgelerin ortadan kalkması için fırsat niteliğindedir. Genellikle göğüs bölgesinden vücuda biraz daha oturarak hazırlanan tesettür tunik modelleri aşağıya doğru devam ettikçe bollaşarak son derece hoş bir görüntü sergilemektedir. Ayrıca uzunlu kısalı parçalara sahip olmasından dolayı da kısa boylu olan kadınlar için farkın daha da azalmasını sağlayabilmektedir. Özel günler için tasarlanan şifon ve saten kumaştan hazırlanan tunikler ise son derece şık bir görüntüye sahiptir.

Uzun elbise kombinleri

Uzun elbiseler yaz aylarında ince kumaşlardan hazırlandığı için tesettür kombin çeşitleri arasında yerini alabilen stillerdendir. Özellikle uzun bir elbisenin üzerine giyilebilen askılı bir ince yelek ile tamamlanan kombin sayesinde spor şıklığı yakalanabilmektedir. Hem pantolon hem de elbiselerle kullanılan renkli babetler ise ayaklardaki rahatlığın gün boyu devam etmesini sağlamaktadır. Böylelikle şıklık ve rahatlık bir arada devam edebilmektedir. Eşarp seçimlerinde ise elbise ya da üst grupta giyilen kıyafete göre sade ya da desenli seçimler yapılmaktadır. Eğer ki üstteki kıyafet desenlere sahipse düz renge sahip bir eşarp kullanılması tercih edilmektedir. Eğer ki kıyafet sade ve düz renkteyse o zaman eşarp seçiminin desenli olması kullanılan kombine hareketlilik sağlamaktadır.

Kaynak: www.modamerve.com