Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 10.45 sıralarında Bursa-İstanbul otobanında, Kılıç kavşağı yakınlarında 2. viyadükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeride giren 16 M 0301 plakalı otomobil, kendi şeridinde ilerleyen 34 KR 8707 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu ters şeritten gelen otomobil alev almaya başladı. Aracın içerisinde bulunan 2 kişi yanarak can verirken, diğer otomobildeki Osman Ataş (42), Emine Ataş (42) ile çocukları Yusuf Buğra (6) yaralı olarak kurtuldu.

Aracın kilometrelerce ters şeritten ilerlediği öğrenilirken, feci kaza anı da saniye saniye görüntülendi.

Bursa-İstanbul yolunda feci kaza! Yanarak can verdiler Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen korkunç kazada, 2 kişi hurdaya dönen araçta yanarak can verdi.