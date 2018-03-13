Bilecik’te her hafta pazartesi günü kurulan Kapalı Pazar’da mevsiminden erken satılan çağlalar tezgahlar yerini aldı. Fiyatı pahalı olunca pazarcılar çağlaları 350 gramlık paketler halinde liradan satıyor. Mersin’den Bilecik’e gelen çağlaları şimdilik hamileler ve hastalar tercih ederken, vatandaşlar fiyatların düşmesini bekliyor. Pazar esnafı Erdinç Gür, çağla satışlarının biraz zayıf olduğunu ve şu an hamile kadınların genellikle aldığını belirterek, "Çağla 15 gündür tezgahlarda yerini aldı. 15 gün önce 80 liraydı, şimdi 30 liraya kadar düştü. Fiyat pahalı olunca biz de paketler halinde satıyoruz. Fiyatı pahalı bulan vatandaşlar pek tercih etmiyor. Önümüzdeki günlerde çağla bollaşınca fiyatının düşeceğini umut ediyoruz" dedi.
Çağla kilosu 30 liradan satışa çıktı
13.03.2018 - 17:31 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik’te pazarda kilogramı 30 liradan satılan baharın habercisi çağla el yakarken, şimdilik sadece hamile kadınlar tarafından tercih ediliyor.
Etiketler : çağla,ilk bahar,çağlanın kilosu,
550009 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/550009.aspx
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