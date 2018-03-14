Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Aksaray, Niğde, Kırşehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı 19