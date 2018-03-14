Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sultanbeyli'de dün akşam yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Bosna Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir aracın sürücüsü, bir anda camdan para saçmaya başladı. Sürücünün saçtığı paraların yaklaşık bin lira civarında olduğu tahmin edilirken, yaşanan anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Paraların gerçek olup olmadığı ise merak konusu oldu.