İstanbul Sultanbeyli'de dün akşam yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Bosna Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir aracın sürücüsü, bir anda camdan para saçmaya başladı. Sürücünün saçtığı paraların yaklaşık bin lira civarında olduğu tahmin edilirken, yaşanan anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Paraların gerçek olup olmadığı ise merak konusu oldu.
Otomobilden para saçan sürücü şoke etti
14.03.2018 - 09:35 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sultanbeyli'de bir aracın sürücüsü camdan para saçarken, bu durumu gören vatandaşlar şoke oldu.
Etiketler : Sultanbeyli,sürücü,haberler,para,
550148 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/550148.aspx
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