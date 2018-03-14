Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor'da forma giyen 20 yaşındaki genç ve yetenekli oyuncu Hakan Güngör, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ilık kanseri olan ve 3 senedir hayata tutunmaya çalışan genç oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Hakan Güngör'den gelen vefat haberi Hacılar Erciyesspor Kulübünü ve spor camiasını derinden üzdü.
İlik kanseri olan genç futbolcu vefat etti
14.03.2018 - 10:32 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de amatör ligde mücadele eden Hacılar Erciyesspor takımının genç sporcusu Hakan Güngör, yakalandığı ilik kanseri hastalığına yenik düştü.
Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor'da forma giyen 20 yaşındaki genç ve yetenekli oyuncu Hakan Güngör, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ilık kanseri olan ve 3 senedir hayata tutunmaya çalışan genç oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Hakan Güngör'den gelen vefat haberi Hacılar Erciyesspor Kulübünü ve spor camiasını derinden üzdü.
Etiketler : Kayseri,Hacılar Erciyesspor,Hakan Güngör,
550166 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/550166.aspx
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