Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor'da forma giyen 20 yaşındaki genç ve yetenekli oyuncu Hakan Güngör, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ilık kanseri olan ve 3 senedir hayata tutunmaya çalışan genç oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Hakan Güngör'den gelen vefat haberi Hacılar Erciyesspor Kulübünü ve spor camiasını derinden üzdü.

