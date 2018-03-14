Elâzığ'da bir genç, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi. Olay, Merkez Bağlarca köyü Karaçalı mevkinde meydana geldi. 18 yaşındaki A.S., köyde bulunan boş bir arazideki bileğini kesip kendini ağaca astı. Ağaçta asılı genci gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen gencin anne ve babası sinir krizleri geçirdi. Anne feryat ederken baba öylece yere uzandı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Evladını ağaçta asılı bulan anne ve baba kriz geçirdi
14.03.2018 - 10:50 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ'da 18 yaşındaki bir genç, kendisini ağaca asarak intihar etti, olay yerine gelen anne ve babası sinir krizi geçirdi.
Elâzığ'da bir genç, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi. Olay, Merkez Bağlarca köyü Karaçalı mevkinde meydana geldi. 18 yaşındaki A.S., köyde bulunan boş bir arazideki bileğini kesip kendini ağaca astı. Ağaçta asılı genci gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen gencin anne ve babası sinir krizleri geçirdi. Anne feryat ederken baba öylece yere uzandı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler : elazığ,haberler,intihar,
550170 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/550170.aspx
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