Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda sokaklarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.M. (26), B.Ç. (24), F.D. (30), Y.Y. (37), M.N.Y. (19), C.M. (29), K.T. (20), C.K. (31), M.Y. (25), H.H. (23), M.T. (34), H.Y. (35) ve Ö.Y. (23) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 495 adet uyuşturucu hap, 1,85 gram bonzai, 90,13 gram esrar, 3 buçuk gram kokain, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 550 lira para ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan M.M., B.Ç., F.D., Y.Y., C.M., K.T., C.K., M.Y., H.H., M.T. ve H.Y. isimli toplam 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.N.Y. ve Ö.Y. isimli şahısların ise adli kontrol cezası aldığı öğrenildi.