Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hâlâ kayıptır" iddiasına yer verilmişti.

Açıklamada kazazedelerin Türkiye’deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran’a gönderildiği bildirilmiş, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde duyurulmuştu:

Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu...

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi İstanbul'a getirildi. İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk jetindeki kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinin kayıp olduğunu iddia etmişti. Pilotun cenazesi ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.



10 CENAZE İSTANBUL'DA

Bu açıklamanın ardından feci kazada yaşamını yitiren 11 kişiden 10'unun cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

İran’dan saat 07.00’de kalkan askeri nakliye uçağı Diyarbakır’a indi, burada yakıt ikmali yaptı ve tekrar havalandı.

Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran’dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul’a döndüğü kaydedildi.

Bu arada pilot Beril Gebeş'in cenazesi ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

MİNA BAŞARAN'IN CENAZESİNİ ALMAYA NİŞANLISI GELDİ

Mina Başaran'ın cenazesini almaya gelen nişanlısı Murat Gezer, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Gezer'in bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, ölenlerin diğer yakınları da havalimanına akın etti.