Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum'un Osmancık ilçesinde dün sabah park halindeki tıra arkadan çarpan otobüsün alev alması sonucu 11 kişinin öldüğü ve 21 kişinin yaralandığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 33 yaşındaki Fazilet Karayazı olayı anlattı.

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DHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Tokat'a giden 60 FH 302 plakalı İsmet Eslen yönetimindeki, Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, dün yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarparak alev aldı. 11 yolcunun hayatını kaybettiği ve 21 yolcunun yaralandığı kazada yaralanan Fazilet Karayazı ve kız kardeşi Kerime Turan ile yeğeni Zehra Turan Çorum'daki ilk tedavilerinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne getirildi. İstanbul´dan kız kardeşi ve yeğeni ilebirlikte Tokat´a aile ziyaretine gelmek için yola çıkan Fazilet Karayazı kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kız kardeşinin ise sol ayağı kırıldı. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, yaralı kız kardeşleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Çorum'un Osmancık ilçesinde dün sabah park halindeki tıra arkadan çarpan otobüsün alev alması sonucu 11 kişinin öldüğü ve 21 kişinin yaralandığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 33 yaşındaki Fazilet Karayazı olayı anlattı.

Çorum'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 6 kişi öldü, 19 kişi yaralandı, can kaybının artmasından endişe ediliyor.