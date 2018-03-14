Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonunda kalan karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye gelen öğrenci sayısı 43’e ulaştı.

10 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Alınan bilgilere göre Düzce’nın Şıralık Mahallesinde bulunan Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonunda kalan 10 öğrenci sabah saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile fenalaştı. Rahatsızlanan öğrenciler sağlık ekipleri tarafından ambulansla pansiyondan alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldılar. Ayakta tedavi olan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken rahatsızlıklarının sebebi araştırılıyor.