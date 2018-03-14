Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum’un Osmancık bölgesinde park halinde bulunan yabancı uyruklu tıra yolcu otobüsünün arkadan çarpması sonucu alev alan otobüste hayatını kaybeden 13 kişi kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Cenazeler burada yapılan incelemeler ve kimlik tespitlerinden sonra ailelere teslim edildi.