Çorum’un Osmancık bölgesinde park halinde bulunan yabancı uyruklu tıra yolcu otobüsünün arkadan çarpması sonucu alev alan otobüste hayatını kaybeden 13 kişi kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Cenazeler burada yapılan incelemeler ve kimlik tespitlerinden sonra ailelere teslim edildi.
Çorum'daki kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
14.03.2018 - 15:47 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin, Ankara’ya getirilen cenazeleri yapılan kimlik tespiti sonrası ailelerine teslim edildi.
Etiketler : çorum,çorum kaza,haberler,
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