Valilik tarafından yapılan açıklamada,”İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;13.03.2018 günü Yüksekova ilçesinde ikamet eden bir şahsın evinde narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada mutfakta bulunan fırının içine gizlenmiş vaziyette 3 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu
14.03.2018 - 22:09 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 22:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, bir şahsın evinde 3 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada,”İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;13.03.2018 günü Yüksekova ilçesinde ikamet eden bir şahsın evinde narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada mutfakta bulunan fırının içine gizlenmiş vaziyette 3 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Etiketler : Hakkâri,uyuşturucu operasyonu,
550300 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/550300.aspx
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