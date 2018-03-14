Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bulunan motosiklet grubu üyeleri Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin Bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için konvoy öncesi bir araya geldi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda toplanan motorcular burada Kuran-ı Kerim okudu. Yapılan duaların ardından motosiklet grubu üyeleri, Afrin’deki operasyona katılan Jandarma Özel Hareket (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH)’e destek vermek için 20 motosikletli, onlarca motosikletinin katıldığı konvoy ile akşam saatlerinde İstanbul’dan hareket etti. Türk Bayraklarıyla donatılan motosikletler ise yaklaşık Bin 200 kilometre sonrası Hatay’a ulaşacak.



Konvoy öncesi açıklama yapan MAKUT Başkanı Aşır Ergin, “Biz İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden motorcular olarak Afrin Operasyonuna destek vermek ve bir nebze o havayı teneffüs edebilmek için askerlerimizin yanında olmaya gidiyoruz. Özellikle bu mekanı seçmemizin sebebi, dahili ve harici bedhahlarımız olmuştur. Halen daha olmaya devam etmektedir. Gerek Güneydoğu’da, gerekse 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hainler ülkemizi zapt etmek istediler. Ama Türk Milleti olarak biz bunlara karşı çıktık. Buna siyasiler değil, Türk halkı karşı çıktı. Ölenler bizim vatandaşlarımızdı, ağabeylerimizdi, kardeşlerimizdi. Onlara burada rahmet okumaya geldik. Ruhları şad olsun. Çanakkale’de anne ve babası tarafından şehit torunu olarak 18 Martı tercih ettik. 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi anma günüdür. Orada da bir anma gerçekleştireceğiz. Buradan yaklaşık bin 200 kilometre yol yapacağız. Oradan Reyhanlı’ya geçeceğiz. Belediye, Kaymakamlık ve Askeri Birlikleri ziyaretimiz olacak. Şanlı ordumuz Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat’taki kardeşlerimizin yanında olacağız. Onların yanında olduğunu bildireceğiz. Bu olayın heyecanı geçmedi. Aynı heyecanla, coşkuyla askerlerimiz orada. Bizlerde onların yanında aynı heyecanla, coşkuyla onların yanında olmaya devam edeceğiz. Türk milletini yıllardır esir alamadılar, diz çöktüremediler. Çökmeyeceğiz, çöktüremezler de. Yurtiçi ve yurtdışından içimizde de hainler var. Bunlar senelerce Türkiye’mizle uğraştılar ama Türk Milleti var oldukça bizim bağımsızlığımız devam edecektir. Herkes bunu bilsin. Orada savaşan askerlere mesajımız, onların daima yanındayız. Onların kılına zarar gelmesin. Onların yerini bizler Türk milleti olarak almaya hazırız. İstikamet Kızılelma” diye konuştu.



Hatay’a doğru yola çıkacak olan motosikletli Musa Şaylan, “Kısmet olursa ekibimizle birlikte bu güzel yolculuğu yapacağız. Aldığımız nefesin zekatını vermek için bunu kendimize görev addettik. Mevlam kazasız belasız bir yol nasip etsin bize. Görevimizi yerine getirip hayırlısıyla geriye döneceğiz” dedi. Afrin operasyonuna destek için yola çıkan konvoya ise Osmanlı Motorcular Kulübü, İki Tekerciler Kulübü, Ay Yıldız Motosiklet Birliği grubu üyeleri de motosikletler ile destek verdi.