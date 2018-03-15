Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da düşen özel jet uçağında hayatını kaybeden 11 kadından 10’unun cenazesi, İstanbul’a getirildi. İran Adli Tıp Kurumu, kaptan pilot Beril Gebeş’in hâlâ kayıp olduğunu açıkladı. 14 Nisan’da düğün yapacak olan Mina Başaran, 7 kız arkadaşlarıyla birlikte Dubai’den dönerken içinde bulundukları özel jet uçağı İran’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde dağlık bölgeye düştü. Feci kazada 8 yolcu ile 3 mürettebat hayatını kaybetti. Cenazeler, askerî nakliye uçağıyla dün saat 12.10’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne getirildi. Nişanlısı Mina’yı havalimanında bekleyen iş adamı Murat Gezer, güçlükle ayakta durabildi. Kızını merak eden acılı baba Mehmet Vasıf Gebeş ise, kule aracılığıyla pilota evladının cenazesinin uçakta olup olmadığını sordu. Pilot, konu hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi. Tabutlar daha sonra cenaze araçlarıyla Yenibosna’daki Adli Adli Tıp Kurumuna getirildi. Acılı yakınları da buraya gelerek gözyaşları içinde bekledi. Otopsinin ardından cenazeler bugün defnedilecek. İran Adli Tıp Kurumundan yapılan açıklamada ölenlerin üzerinde yapılan DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğu belirtildi. Kurum, Gebeş’in adını vermezken “Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hâlâ kayıptır” ifadelerini kullandı.