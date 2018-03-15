Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 01:00 sıralarında E5 Karayolu Avcılar istikameti Bahçelievler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sercan Gültepe yönetimindeki 34 PJ 4402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere saplandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Sercan Gültepe kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, Doğukan Avcı yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplanan otomobil içerisinde bulunan Doğukan Avcı, araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan Avcı’yı çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık görevlileri tarafından serum bağlanan Avcı, sıkıştığı yerden yaklaşık 30 dakika sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Avcı, olay yerine gelen ambulans ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, Doğukan Avcı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Kaza nedeniyle kontrollü olarak tek yönlü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.