Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Antrepoda çalışma yapılırken forkliftin çarpması sonucu raflar işçilerin üzerine devrildi. İşçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası hafif yaralı olduğu belirtilen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi
15.03.2018 - 10:17 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla'da Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen feci iş kazasında raflar çöktü. Yaralanan işçiler hastaneye götürüldü.
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