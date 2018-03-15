Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yurda kaçak yollarla sokulan ve piyasa değeri 7,3 milyon lira olduğu bildirilen 93 tüp kobra yılanı zehirlerini bazı ilaç ve kimya firmalarına satmaya çalışırken dün Osmaneli- Sakarya karayolu İçmeler mevkisinde yakalanan V.L., E.G., A.Ç. ve N.U. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.U., A.Ç. ve E.G. tutuklandı, V.L. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.