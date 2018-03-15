İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yurda kaçak yollarla sokulan ve piyasa değeri 7,3 milyon lira olduğu bildirilen 93 tüp kobra yılanı zehirlerini bazı ilaç ve kimya firmalarına satmaya çalışırken dün Osmaneli- Sakarya karayolu İçmeler mevkisinde yakalanan V.L., E.G., A.Ç. ve N.U. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.U., A.Ç. ve E.G. tutuklandı, V.L. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 