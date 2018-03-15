Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi... İstanbul'da tramvay kazası yaşandı. Alınan bilgilere göre; İstanbul'da Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 1'i makinist ve 13 yolcu yaralandı. Topçular istasyonundaki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın makinistiyle birlikte bazı yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Tramvayların çarpışması nedeni ile seferlerin iptal edildiği açıklandı.

İKİ GÜNDÜR TRAMVAYLAR RAYDAN ÇIKIYORDU

Topkapı- Habipler tramvay hattında seferini yapan tramvay, dün Topkapı İstasyonunda raydan çıkmıştı. Önceki akşam da aynı bölgede tramvay raydan çıkmıştı.

İşte olay yerinden ilk görüntü