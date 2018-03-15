Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Koşu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koşu Ortaokulunda okuyan 13 yaşındaki H.İ.Ç. okul çıkışı bindiği servisten Koşu Merkez Camisi yakınında evlerinin önünde indi. Servis aracının arkasından yolun karşısına geçmeye çalışan H.İ.Ç.'ye, Fehmi B.'nin kullandığı 57 KL 079 plakalı kamyonet çarptı. Kazada yaralanan öğrenci, kendisine çarpan kamyonet sürücüsü tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.