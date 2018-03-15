Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde sıcakların yaşandığı Manisa'da önce dolu ardından da sağanak yağış etkili oldu. Saat 16.00 sıralarında başlayan dolu yağışı aralıklarla kendini gösterirken, daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Meteorolojinin yaptığı uyarılara rağmen yağışlara hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçak altlarına sığındı.