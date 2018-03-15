Yangın, merkez İzzetpaşa Mahallesi Hacı Teyfik Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın teras katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elâzığ’da teras katında yangın
15.03.2018 - 18:26 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ’da bir terasta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Etiketler : Elâzığ,yangın,
550528 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/550528.aspx
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