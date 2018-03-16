Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı bugün doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, batı bölgelerde güneşlenme ile birlikte 2 ila 6 derece artacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 12



İstanbul: Az bulutlu ve açık 15

İzmir: Az bulutlu ve açık 20

Bursa: Az bulutlu ve açık 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 21

Antalya: Parçalı zamanla az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15