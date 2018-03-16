Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Bölge 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sedat Keser, yattığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada 4,5 yaşındaki B.Ç.'nin ailesinin avukatı da hazır bulundu.

Hakkında “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan 45 yıl, “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Keser, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Keser'i 51 yıl hapse mahkum etti.

Ailenin avukatı Meryem Remziye Şimşek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, hapis cezasını az bulduklarını belirterek, daha yüksek ceza alması için karara itiraz edeceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU

Olay, 10 Şubat’ta Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat Keser (20) bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 4.5 yaşındaki kız çocuğu çocuğa tacizde bulundu. Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde, Keser’i küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat Keser’e saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Keser’e saldırıp, linç etmek istedi. Zanlı çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.