Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en iyi 10 atı hangisi? En önemli ve en güzel atlar hangileri, Dünyanın En İyi At Irkları 2018 listesi haberimizde….

1.Arap Atı

Arap atları, dünyada en kolay tanınan at ırklarından biridir. En önemli atlar listemizde ilk sırada Arap Atı yer alıyor. Orta Doğu'daki atların arkeolojik kanıtlarıyla da en eski ırklardan biridir. Bu, 4.500 yıl öncesine dayanan modern Arapları andırıyor. Tarih boyunca, Arap atları hem savaş hem de ticaret tarafından dünyaya yayıldı, hız, arındırma, dayanıklılık ve güçlü kemik yapıları diğer ırkları geliştirmek için kullanıldı. Fiyatı yaklaşık 100 bin dolar.

2. Safkan At

Yarış yetenekleri nedeniyle dünyanın her yerinde ünlü bir cins olup, bu söz, aynı zamanda, “sıcakkanlı” atlar olarak da bilinirken öfkeli at olarak kabul edilen atlar için de kullanılır. Bu cinsin özellikleri, uzun boylu, ince ve atletik olması. Dünyanın en iyi atı kategorisine giren Safkan at fiyatı yaklaşık 90 bin dolar.

3. Morgan

Morgan atı, Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen en eski ırklardan biri. Olağan üstü özellikleri nedeniyle, dünyanın en önemli atlarından biri olarak kabul edilir. Morgan atı 1979’lu yıllarda ağır iş atı olarak kullanılır. Kereste işlerinde kullanılır ve kütük çekmek konusunda ağırlığının neredeyse iki katı olan rakiplerine rağmen yenilmezdi

4. Çeyrek At

Amerikan çeyrek at, dünyadaki en ünlü at ırklarından biri olarak bilinir. Kısa mesafelerde depar atarken öne çıkmaktadır. İsmi, diğer at ırklarını “çeyrek mil” geride bıraktığı için “Çeyrek At” olarak adlandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en popüler türdür. Hem yarış atı, hem de rodeolarda , at gösterilerinde ve çiftlik atı olarak iyi bilinir.

5 . Friesian

Frizya, Hollanda’nın illerinden biri. dünyanın en pahalı at ırkı. Bu en pahalı at ırkı savaş atları olarak da bilinir. Çünkü bu cins çok güçlü olduğu için savaşçılar onları savaşlarda kullandı

6. Benekli At

Amerikan benekli atları gücü nedeniyle dünyaca ünlü atlar arasında yer alır. Aynı zamanda dünyanın en pahalı at cinsi olarak da kabul edilir.

7.Mustang

Mustang’lar genellikle vahşi atlar olarak anılırlar , fakat bir zamanlar evcilleştirilmişlerdi. Orijinal mustanglar, sömürgeci İspanyol atlarıydılar. Herhangi bir renkte olabilirler .Günümüzün serbest dolaşan mustang sürülerine yapılan genetik katkılar arasında, Birleşik Krallık Süvari'nin kullandığı atları ve çeyrek mil türü ile karışımından meydana geldi.

8.Appaloosa

Dünyadaki kıtlığı nedeniyle dünyanın en ünlü at ırklarından biri olarak kabul edilir. Amerika’da yaşamakta olan benekli atlar olup günümüzde binicilik, avcılık, engel atlama ve alanındaki tüm branşlarda kullanılmakta. Farklı genetiği ile pek çok insanın ilgi odağı. Fiyatı yaklaşık 3000 dolar.

9.Shetland midilli

Dünyanın en pahalı on atı listesinde, Shetland Adaları'na atıfta bulunurken, güzelliğinden dolayı küçük boyutu ile, dünyanın en pahalı at ırklarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu tür cins yaklaşık 2000 dolar maliyetle mevcuttur.

10. Çingene Atı

Britanya Adaları’nda bulunan at türüdür. Aynı zamanda Dünyanın en ünlü atlarındandır. “Çingene Atı” olarak bilinse de “Çingene Koçanı” bir diğer ismidir. İdeal bir yol arkadaşı oldukları için Çingene atı yaygın kullanımı. Geçmiş tarihlerden günümüze, dünyanın en ünlü atları arasına giren bu tür aslında arabaları çok iyi çeker ve çingeneler onları bu sebeple yetiştirmişler.