Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde büfe işletmecisi olan Hamit Ü., elinde mahkeme kararı fotokopisi bulunan Mehmet A. (45) adlı şahsın benzinliğinin olduğunu ve bununla ilgili davalarının bulunduğunu, davayı kazanması durumunda eline çok para geçeceğini, avukatının geleceğini ve avukata para vermesi gerektiğini belirten kişilere 7 bin lira elden, ayrıca da 3 bin lira da masraf ettirildiğini, dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.



Verilen eşkaller doğrultusunda olayla ilgili araştırma ve incelemelerini yapan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendini avukat olarak tanıtan Kemal A. ile benzinliği dolayısıyla davasının bulunduğunu, çok para kazanacağını belirten Mehmet A. adlı kişileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Kemal A. ile Mehmet A. (45) emniyette yapılan işlemlerinin ardından İskenderun adliyesine sevk edildi. Kemal A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, hakkında 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve toplamda 5 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan Mehmet A.(45) tutuklanarak cezaevine gönderildi.