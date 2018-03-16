Kaza, akşam saatlerinde Muş-Bingöl karayolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Engin Bağlı yönetimindeki 65 EV 061 plakalı otobüs ile Tuncay Aysan idaresindeki 06 YA 7170 plakalı kargo şirketine ait nakliye aracı çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ve çevredeki sivil araçlarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Muş'ta yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 36 yaralı
16.03.2018 - 18:59 | Son Güncelleme: 16.03.2018 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’ta yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı.
Etiketler : muş,yolcu otobüsü,kamyon,kamyon,
550742 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/550742.aspx
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