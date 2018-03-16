Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatak Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Adnan Menderes Mahallesi’ndeki yol kontrol ve arama noktasında, Van’dan Siirt’in Pervari ilçesi istikametine giden briket yüklü kamyonda arama yapıldı. Aramada, briketlerin arasına gizlenmiş vaziyette 20 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.