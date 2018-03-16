E-5 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden alev alarak yanmaya başladı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Metrobüs durağı önünde panik! Bir anda yanmaya başladı
16.03.2018 - 21:01 | Son Güncelleme: 16.03.2018 - 21:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-5 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden alev alarak yanmaya başladı.
Etiketler : e-5,araba,metrobüs,
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