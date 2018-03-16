Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-5 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden alev alarak yanmaya başladı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.