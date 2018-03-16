Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) İl Başkanı Hasan Kaya, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto ettiği, PKK/KCK/YPG örgüt bağlantısı bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla 2 gün önce gözaltına alınmıştı. Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla yakalanan Kaya, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Gaziantep Adliyesi'ne götürülen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.