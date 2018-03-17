Karadeniz açıklarında balıkçılar tarafından tutulan 12 kilo ağırlığındaki dev kalkan balığı görenleri hayrete düşürdü. Balıkçı tezgâhında yerini alan kalkan balığı kilosu 90 TL'den satışa sunuldu. Balıkçılar, uzun süredir bu kadar büyük kalkan balığı yakalanmadığını dile getirerek, "Karadeniz'de bu kadar büyüğüne rastlamadık. Kalkan balığının Karadeniz'de olması mutluluk verici" dediler. Kalkan balığını alan Onur Güngör isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada, “Bin TL verdim ve İstanbul’da arkadaşıma bu balığı göndereceğim. Uzun zamandır büyük bir kalkan balığı bekliyordum. Gelir gelmez hemen satın aldım” diye konuştu.
Bu balığı bin TL’ye sattı
17.03.2018 - 11:00 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz'de Fatsalı balıkçılar tarafından tutulan dev kalkan balığı bin liraya satıldı.
Karadeniz açıklarında balıkçılar tarafından tutulan 12 kilo ağırlığındaki dev kalkan balığı görenleri hayrete düşürdü. Balıkçı tezgâhında yerini alan kalkan balığı kilosu 90 TL'den satışa sunuldu. Balıkçılar, uzun süredir bu kadar büyük kalkan balığı yakalanmadığını dile getirerek, "Karadeniz'de bu kadar büyüğüne rastlamadık. Kalkan balığının Karadeniz'de olması mutluluk verici" dediler. Kalkan balığını alan Onur Güngör isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada, “Bin TL verdim ve İstanbul’da arkadaşıma bu balığı göndereceğim. Uzun zamandır büyük bir kalkan balığı bekliyordum. Gelir gelmez hemen satın aldım” diye konuştu.
Etiketler : balık,Karadeniz,dev kalkan balığı,
550864 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/550864.aspx
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