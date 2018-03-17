Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Bafra Gazi Ortaokulunda, kazada hayatını kaybeden Abdullah Korkut için kütüphane oluşturuldu. Kütüphanenin açılışına katkıda bulunan eşi Buket Korkut’a teşekkür plaketini Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu takdim etti. Kitap bağışında bulunan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin’e teşekkür belgesini Gazi Ortaokulu Müdürü Bülent Sevinç verdi. İki yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Abdullah Korkut adına eşi Buket Korkut Gazi Ortaokulunda kütüphane oluşturdu. Kütüphane ye gerekli kitapları ise Bafra Umut Derneği ile okul öğrencileri tarafından karşılandı. Açılışa okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Program öğrenci velilerinin hazırlamış olduğu ikramlarla son buldu.

Samsun-Sinop yolu Alaçam ilçesi yakınlarında Abdullah Korkut’un kullandığı otomobil şarampole yuvarlanarak alev almış, sürücü hayatını kaybetmiş, öğretmen olan eşi Buket Korkut yaralı olarak kurtulmuştu.



