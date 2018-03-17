Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta elinde bıçakla şehir merkezinde koşan genç kız biranda fenalaşarak yere yığıldı. Geç kızı gören bir motosikletli, ambulans gelene kadar başında bekledi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde kimliği belirlenemeyen genç kız, elindeki bıçakla koşarken biranda fenalaşarak yere yığıldı. Genç kızı yol üzerinde fark eden bir kişi, motosikletiyle yerde yatan kıza kalkan olarak ambulans çağırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken genç kızın kimden neden kaçtığının belirlenmesi için polis inceleme başlattı.