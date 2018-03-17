Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, TRT'den ihraç edilen R.G'yi Saraçlar Caddesi'nde durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Sahte kimlik taşıdığı belirlenen, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan" aranan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen R.G, gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kimlik kontrolünde yakalandı!
17.03.2018 - 15:14 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, TRT'den ihraç edilen R.G'yi Saraçlar Caddesi'nde yakaladı.
Etiketler : edirne,haberler,yakalandı,
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