Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, TRT'den ihraç edilen R.G'yi Saraçlar Caddesi'nde durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Sahte kimlik taşıdığı belirlenen, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan" aranan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen R.G, gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.