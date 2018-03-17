Bakü-İstanbul tarifeli seferini tamamladıktan sonra Atatürk Havalimanı'na park eden Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın arka kapısındaki tahliye botu patladı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den gelerek, öğle saatlerinde havalimanına inen tarifeli uçak, 212 numaralı körüğe yanaştı. Uçaktaki bir kabin memuru, acil durumlarda yolcuların tahliye edilmesini sağlayan slide botunu yanlışlıkla patlattı. Yolcular uçaktan sorunsuz indirilirken patlayan bot, görevliler tarafından kısa sürede toplandı.
Park halindeki uçağın tahliye botu patladı
17.03.2018 - 15:36 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakü-İstanbul seferinin ardından Atatürk Havalimanı'na park eden Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın arka kapısındaki tahliye botu, bir hostes tarafından yanlışlıkla patlatıldı. Uçaktaki yolcular, sorunsuz şekilde indi.
Etiketler : uçak,haberler,hostes,
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