Bakü-İstanbul tarifeli seferini tamamladıktan sonra  Atatürk Havalimanı'na park eden Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın arka  kapısındaki tahliye botu patladı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den gelerek, öğle  saatlerinde havalimanına inen tarifeli uçak, 212 numaralı körüğe yanaştı. Uçaktaki bir kabin memuru, acil durumlarda yolcuların tahliye  edilmesini sağlayan slide botunu yanlışlıkla patlattı. Yolcular uçaktan sorunsuz  indirilirken patlayan bot, görevliler tarafından kısa sürede toplandı.