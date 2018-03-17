Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu satın alma ve bulundurma suçlamasıyla İ.Y. ile A.M'yi yakaladı. Ekipler, zanlıların üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Zanlıların ifadelerinden yol çıkan ekipler, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen Ö.T, M.İ, R.S, Ö.S, H.A, A.D, A.Y. ve Y.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri, araçları ve ikametlerindeki aramalarda, paketler içinde sentetik uyuşturucu ve kokain ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılardan İ.Y. ile A.M'ye uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Ö.T, M.İ, R.S, Ö.S, H.A, A.D, A.Y. ve Y.T. ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.