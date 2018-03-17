TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 3 şerit de trafiğe kapandı. Araçlar emniyet şeridinden ilerliyor.
TEM'de zincirleme kaza: Tüm şeritler kapandı
17.03.2018 - 18:08 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde 3 şerit trafiğe kapandı.
Etiketler : TEM,tem kaza,
550940 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/550940.aspx
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