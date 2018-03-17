Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Gülhan Arslan, eşinin çalışmasını istememesine rağmen kendi imkanlarıyla açtığı lokantada hem kendi işinin patronu oldu hem de 5 kişiye iş imkanı sağladı.

EŞİ, BAHÇESİNDE YETİŞTİRDİKLERİNİ SATMASINA İZİN VERMEDİ

Zonguldak'ta iki çocuk annesi Arslan, aile bütçesine katkı sağlamak için bahçesinde yetiştirdiği ürünleri pazarda satmaya karar verdi. Eşinin, "Yapamazsın" demesine rağmen ürünlerini satmaya devam eden Arslan, daha sonra yaptığı birikimle lokanta açmak istedi.

ARDINDAN LOKANTA AÇIP 5 KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLADI

Yine eşinin itirazlarına rağmen lokantasını açan ve 5 kişiye de iş imkanı sağlayan Arslan, kasap dükkanı bulunan eşinden aldığı et ve kendi bahçesinde topladığı ürünlerle yaptığı yemekleri müşterilerine sunuyor.

Arslan, ev hanımıyken bir şeyler yapmak ve aile bütçesine katkı sağlamak için pazarcılık yapmaya karar verdiğini söyledi.

"HAYIR YAPAMAZSIN" DİYEN EŞİNE İNAT ÇALIŞTI

Bahçesinde yetiştirdiği ürünleri pazarda satmasına eşinin müsaade etmediğini anlatan Arslan, "Pazarcılık yapmaya karar verdiğimde eşime söyledim. O da bana, 'Hayır, yapamazsın" dedi. Bende ıslarla bu işi yapacağımı söyledim ve inatlaştık. Daha sonra kendi bahçemde yetiştirdiğim ürünleri toparladım. Eşim beni otomobiline alıp şehre götürmedi. Ben de inat ederek eşimin ağabeyinin arabasıyla ürünlerimle birlikte şehre indim. Ürünlerimi müşterilere satmaya başladım." diye konuştu.

"BENİM İNADIM KAZANDI VE LOKANTAYI AÇTIM"

Arslan, kendisinin karar verdiği bir şeye engel olunmasına tahammül edemediğini belirtti.

Pazarcılık yaptığı yıllarda eşine ait hayvanlara baktığını kaydeden Arslan, "Pazarcılığı bıraktıktan sonra evde sıkıldım. Sonra lokanta açmaya karar verdim. Bu kararımın ardından eşim yine bana karşı çıktı. Müsaade vermeyeceğini söyledi. Tabi benim inadım kazandı ve lokantayı açtım. Pazarcılık yıllarımda biriktirdiğim parayı kullandım. Lokantamız ilçeden biraz dışarıda ama ben kendime güvendim. Allah'a şükür açtığım lokantamda 5 kişiye de iş imkanı sağlıyorum. İşlerim de iyi. Gururla onurla işimi yürütüyorum."

Gülhan Arslan, üretimde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve isteyince herkesin başarılı olabileceğini dile getirdi.

ŞİMDİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ

Açtığı lokantasında istihdam sağladığı kişilerle kendisinin de çalıştığını aktaran Arslan, "Ben gerektiği yerde mangalın başına geçiyor, mangalı yakıyorum. Müşterilerime çay servisi yapıyorum. Çalışanlarımla burada her işi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Arslan, inatlaşmalarına rağmen şimdilerde en büyük destekçisinin eşi olduğunu kaydederek, müşterilerinin eşinin kasap dükkanına giderek ticaretteki başarısını övgüyle anlatmasının kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.