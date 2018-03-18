Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da içme suyu isale hatlarında bakım onarım yenileme çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanacak. Peki hangi ilçelerde su kesilecek? İçme suyu isale hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağını belirten İSKİ yarın saat 10.00'dan itibaren 24 saat süreyle şehrin bazı bölgelerine su verilemeyeceğini belirtti. Su kesintisi yapılacak bölgeler ise şöyle; Başakşehir'in Bahçeşehir 1. ve 2. kısımları, Arnavutköy'ün Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri, Esenyurt ilçesinin Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri, Avcılar ilçesinin Tahtakale Mahallesi ve Büyükçekmece'nin Karaağaç Mahallesi.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İçme Suyu İsale hatlarında gerçekleştirilecek olan bakım – onarım - yenileme çalışmaları nedeniyle; 19 Mart 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 20 Mart 2018 Salı günü 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

Başakşehir İlçesi:

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.

Arnavutköy İlçesi:

Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri.

Esenyurt İlçesi:

Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.

Avcılar İlçesi:

Tahtakale Mahallesi

Büyükçekmece İlçesi:

Karaağaç Mahallesi.