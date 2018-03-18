Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda R.G'ye (29) ait eve giren ekipler, oturma odasındaki esrar kokusu üzerine yanan sobayı kontrol ettiklerinde yeni atılmış 186 gram kubar esrar ele geçirdi. R.G. gözaltına alındı. Aynı mahallede iki adrese daha düzenlene operasyonda B.A. (19) ve G.G. (30) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 10 günde yaptığı çalışmalarda, 265 gram esrar, 65 gram eroin, 92 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, sahte 2 bin 125 lira ele geçirildi. 12 şüphelinin tutuklandığı, 2 kişinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.