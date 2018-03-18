Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den uyarı var! Haftanın son günü Marmara'nın genelinde ve Ege'de İzmir-Manisa dolaylarında yağış bekleniyor. İç Ege'de ise çok bulutlu bir hava hakim olacak. Diğer bölgelerimizde ise yağış yok parçalı-az bulutlu bir hava bekleniyor. Yeni haftanın ilk günü de yağışlar hemen hemen aynı şekilde devam ederken salı günü alanını genişletecek ve yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Sıcaklıklar haftanın son günü yer yer 20 derecenin de üzerine çıkıyor. Önümüzdeki üç günlük dönemde ise birkaç derece azalıyor. Denizlerimizde rüzgarlar Doğu Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında orta kuvvet ve altında esiyor. Diğer denizlerimizde ise kuvvetli esmesi bekleniyor.



SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuvvetli, batısında ise zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bölgede beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



DOĞU ANADOLU'DA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 5, Erzincan'da 2, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Ardahan ile Ağrı'da 4 ve Kars'ta 5 derece ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Iğdır'da 21, Tunceli'de 20, Erzincan'da 18, Erzurum'da 15, Ağrı'da 14, Kars'ta 13 ve Ardahan'da 12 derece olması tahmin ediliyor. Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı.