Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 3 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler H.N, C.N. ve K.N, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.N. ve C.N. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, K.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.