Tunceli'de terör örgütlerinin şehir yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütleri PKK ve TKP/ML-TİKKO'nun şehir yapılanmasına yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 zanlı, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Tunceli'deki terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı
18.03.2018 - 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütlerinin şehir yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Etiketler : tunceli,terör,haberler,operasyon,
551087 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551087.aspx
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