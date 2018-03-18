Tunceli'de terör örgütlerinin şehir yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütleri PKK ve TKP/ML-TİKKO'nun şehir yapılanmasına yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 zanlı, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.