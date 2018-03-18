Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan'dan Reyhanlı yönüne gitmekte olan Rahşan Tatar'ın kullandığı 33 L 036 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan 8 yaşındaki oğlu K.T. ambulans ile Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.