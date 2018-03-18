Alınan bilgiye göre, Kırıkhan'dan Reyhanlı yönüne gitmekte olan Rahşan Tatar'ın kullandığı 33 L 036 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan 8 yaşındaki oğlu K.T. ambulans ile Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil su kanalına uçtu, yaralananlar var
18.03.2018 - 15:19 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde su kanalına düşen otomobilin kadın sürücüsü ile yanındaki çocuğu yaralandı.
Etiketler : hatay,haberler,kaza,
551090 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551090.aspx
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