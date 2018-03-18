Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan trafonun yanındaki boş bir alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastiklerin tutuşması sonucu çıkan yangında kısa sürede yükselen alevler elektrik tellerine zarar verince mahallede elektrikler kesildi. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi.