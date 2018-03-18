Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Bolu’nun Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi’nde bulunan özel bir işletmeye ait linyit maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından işletmeye bağlı çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından göçükten kurtarılan 30 yaşındaki İbrahim Değirmenci ve 41 yaşındaki Ali Işık, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Mengen Devlet Hastanesi’ne, daha sonra Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerden 30 yaşındaki İbrahim Değirmenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalçasında ve bacağında yırtıklar oluşan Ali Işık'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.