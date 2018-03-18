Kaza, Beyşehir-Akseki Karayolu Üstünler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (56) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Beyşehir’de trafik kazası: 1 yaralı
18.03.2018 - 18:12 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Akseki Karayolu Üstünler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (56) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi.
Etiketler : Beyşehir ilçesi,trafik kazası,
551112 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551112.aspx
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