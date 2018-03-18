Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Beyşehir-Akseki Karayolu Üstünler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (56) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.